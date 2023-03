Jimmy Kimmel voorbereid op klap tijdens Oscars

Tijdens de Oscar-uitreiking van vorig jaar liep acteur Will Smith het podium op nadat komiek Chris Rock een grap over Smiths vrouw maakte. Smith sloeg Rock in het gezicht en ging toen weer zitten om hem daarna vanuit zijn stoel nog even verbaal uit te kafferen.

In het interview met de Reporter wordt Kimmel, die de Oscars voor de derde keer presenteert, gevraagd wat hij zou doen als er zich weer een dergelijke situatie voordoet. „Je bedoelt, als iemand het podium oploopt en mij een klap geeft? Nou, dan recht ik mijn rug en als ik groter ben geef ik ze live op televisie een ongelofelijk pak slaag”, grapt de presentator. „Tenzij het The Rock (spierbundel Dwayne Johnson, red.) is, dan ren ik weg.”

Crisisteam

Echt groot is de kans echter niet dat er zich wederom zo’n incident voordoet. Academy Awards-directeur Bill Kramer verklaarde onlangs in gesprek met tijdschrift Time dat een zogenoemd crisisteam de afgelopen maanden in alle stilte strategieën heeft uitgestippeld om snel te kunnen handelen in alle denkbare noodsituaties.

Kramer erkent dat zijn organisatie vorig jaar niet goed omging met de klap die Will Smith uitdeelde aan Chris Rock nadat hij een grap maakte over Wills vrouw Jada Pinkett-Smith. Ook in de communicatie na het incident kon veel verbeterd worden, vindt hij. De Academy hoopt dat het voorbereidende werk van het crisisteam zorgt dat ze voortaan al binnen een paar dagen met passende statements kunnen komen.

De Oscars worden dit jaar op zondag 12 maart uitgereikt. De Amerikaanse talkshow host Jimmy Kimmel neemt de presentatie voor de derde maal voor zijn rekening. Eerder praatte hij de avondvullende show in 2017 en 2018 aan elkaar.