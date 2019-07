Miley Cyrus draait door in vliegtuig

„Ons vliegtuig probeerde twee keer te landen. We moesten opnieuw stijgen omdat er andere vliegtuigen in de weg zaten”, vertelde Brandi in de Your Favorite Thing Podcast van Wells Adams. „Uit het niets, terwijl wij aan het landen waren, gingen we opeens weer omhoog en toen draaiden we plotsklaps naar links. Het was gestoord.”

Volgens de dj draaiden haar zus en moeder door waardoor het een hele dramatische vijf minuten werden. „Miley zat bij mij op schoot, mijn moeder hield mijn hand vast vanaf de andere kant van het gangpad en niemand vertelde ons wat er aan de hand was. Vijf minuten gaan voorbij en we stijgen nog steeds en toen kwamen ze ons eindelijk vertellen: geen reden voor paniek, maar iemand zat in onze weg in de lucht en we zouden ze raken, dus we moesten omhoog en uitwijken. Dat is beangstigend om over na te denken.”

Helaas voor de Cyrussen was het leed nog niet geleden. „Na tien minuten rondjes vliegen, probeerden ze opnieuw te landen. Gebeurt verdorie hetzelfde! Weer naar boven en plots draaien. De tweede keer begon mijn moeder te huilen en zegt: als we doodgaan is Noah (Mileys jongste zusje, red.) in haar eentje. Dit keer was er een vliegtuig op onze landingsbaan. Ik probeerde rustig te blijven voor iedereen. Als ik niet de sterke persoon in het groepje had moeten zijn, zou ik bang zijn, maar mijn moeder en Miley draaiden door.”