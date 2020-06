Deze series maken warme nachten nog heter

Ⓒ Prime Video

Nu het herhalingencircus op televisie op volle toeren draait, bieden de streamingdiensten uitkomst om even in een andere wereld te duiken. Met White lines is een retourtje Ibiza zo genomen en opwindender dan de herhaling van Ontdek je plekje is je onderdompelen in de internationale wereld van de misdaad zoals geportretteerd in ZeroZeroZero. Little fires everywhere maken warme nachten nog heter door een vlammetje te houden onder een schijnbaar perfect leventje.