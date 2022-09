Premium Het beste van De Telegraaf

Schoonvader Patrick Kluivert overleed vorige maand Waarom kon halfzus Rossana Kluivert geen afscheid van haar vader nemen?

Door Frank Waals

Een kleine maand geleden overleed Jorge Lima, de vader van Rossana Kluivert. Patrick en zij hadden zich jarenlang over hem ontfermd. Ⓒ ANP/HH

Het verdriet in huize Kluivert is groot. Een maand geleden overleed in Barcelona de vader van Rossana, nadat Patrick en zij acht jaar lang de zorg voor hem op zich hadden genomen. Het afscheid van Jorge Lima vond plaats in kleine kring en was zó intiem, dat zelfs zijn eigen dochter Silvana geen kans kreeg haar vader voor het laatst te zien. „Het is triest dat ik geen afscheid heb kunnen nemen...”