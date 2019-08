’Blij dat Georgina mijn moeder speelt!’

Volgens Karin Bloemen is ze zo’n zevenhonderd keer seksueel benaderd door haar stiefvader. Ⓒ BSR Agency

Maar buiten is het feest, zo heet de roman van ARTHUR JAPIN die gebaseerd is op het leven van KARIN BLOEMEN en tot stand kwam nadat de cabaretière haar verhaal deed in weekblad PRIVÉ. Binnenkort wordt dit boek verfilmd met een bijzondere cast waar Karin zeer blij mee is. „Ik heb mijn zegen gegeven!”