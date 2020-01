André van Duin: ’Niets is meer belangrijk’

„Sommigen van ons willen een nieuw huis... en een nieuwe auto... en een nieuwe smartphone”, zo is te lezen in een tekst die Van Duin deelt. „Maar iemand die vecht tegen kanker wil maar 1 ding en dat is kanker overwinnen.” André van Duin kan dat beamen: „Niets is meer belangrijk als het je overkomt.”

Aan Privé vertelde André van Duin hoe hij intussen wel een nieuw huis heeft, al is dat tegen wil en dank. „Toen in de loop van het najaar duidelijk werd dat de toestand met Martin hopeloos was, keek ik eens om me heen en sloeg de schrik me om het hart. Wat moet ik hier straks, in mijn eentje in een huis met een achterhuis en al met al zo’n zeshonderd vierkante meter?”

Toen de situatie veranderde, zijn Van Duin en Martin Elferink nog eens samen naar appartementen gaan kijken en hebben ze de knoop doorgehakt. „De inschatting was tóen dat Martin daar ook nog een tijd zou wonen, maar helaas is het met zijn ziekte allemaal dus een stuk sneller gegaan.”

