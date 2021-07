Harvey Weinstein pleit onschuldig aan zedenmisdrijven in Los Angeles

Weinstein is eerder deze week uitgeleverd aan Californië voor een nieuw proces rond verkrachting en seksueel misbruik. Zijn advocaten hadden nog geprobeerd de uitlevering te voorkomen. Zij vonden dat de filmproducent in New York moest blijven omdat hij problemen met zijn gezondheid zou hebben. Een rechter veegde dat argument van tafel.

Er hangt Weinstein een gevangenisstraf van maximaal 140 jaar boven het hoofd als hij schuldig wordt bevonden. Hij is voor vergelijkbare vergrijpen al veroordeeld tot 23 jaar cel in New York.