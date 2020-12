Zelfs ABBA brengt Bonnie en José niet meer samen!

Bonnie St. Claire (l.) en José Hoebee – de Frida en Agnetha van de Lage Landen – in ’gelukkigere tijden’. Ⓒ ANP/HH

Ze zongen het elkaar 35 jaar geleden nog wel zo welgemeend toe: Zoals vrienden doen! Maar van die vriendschap is er tussen BONNIE ST. CLAIRE (71) en JOSÉ HOEBEE (66) niets meer over. „Dat ligt niet aan mij”, haast José te zeggen. „Ook niet aan Bonnie, trouwens. Dat heeft te maken met een man. Wie dat is, spreek ik liever niet uit...”