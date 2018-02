Boegeroep bij terugkeer Boef in België

„Dames en heren, ik wil graag voor jullie optreden maar het geluid moet wel goed zijn”, verontschuldigde Boef zich, zo is te zien op beelden van VTM Nieuws. „Ik hou sowieso van jullie, België”, zei hij om vervolgens het podium af te stappen en niet meer terug te keren. De rapper werd daarop getrakteerd op een luid boegeroep.

Boef trad op in een club in Destelbergen, niet ver van Gent. Het was zijn eerste optreden over de grens sinds hij in januari in opspraak kwam vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij maakte vrouwen die hem uit de brand hadden geholpen na autopech uit voor kechs, Marokkaans voor hoeren. Veel festivals en organisaties zegden de samenwerking met de artiest daarna op.