Queen betuigt meeleven na treinongeval Schotland

„Met groot verdriet heb ik kennis genomen van de treinontsporing eerder vandaag in Stonehaven, Aberdeenshire”, aldus Elizabeth. „Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de families en vrienden van hen die gewond zijn geraakt of hun leven hebben verloren.” De koningin stuurde ook een woord van dank aan alle hulpdiensten die in actie kwamen.

Bij de ontsporing van een passagierstrein in het noordoosten van Schotland vielen drie doden, onder wie de machinist. Zes personen raakten gewond.

Het ongeluk in de buurt van de havenstad Stonehaven gebeurde waarschijnlijk door een aardverschuiving in het dal waar de trein reed. In het gebied had het hevig geregend met wateroverlast tot gevolg. Meerdere rijtuigen zouden zijn gekanteld. Reddingsploegen hadden volgens Britse media moeite de afgelegen plek van de ontsporing te bereiken.