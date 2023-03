Bono en The Edge geven miniconcert

Bono en The Edge speelden akoestische versies van hun hits Beautiful Day, In A Little While, Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of en Walk On. Er was ook nog een rol weggelegd voor het Duke Ellington School of the Arts Choir. „Ik heb jaren geprobeerd te voorkomen dat ik op een kantoor moest werken”, grapte The Edge tussen de nummers door. „Maar het went.”

Sinds 2008 verzorgt NPR de miniconcerten. Ze worden opgenomen op het kantoor van Bob Boilen. Hij presenteert het muziekprogramma All Songs Considered op NPR. In de afgelopen vijftien jaar hebben tal van bekende en minder bekende acts aan het project meegewerkt. Zo deden Coldplay, Adele, Tom Jones, Wet Leg, Ed Sheeran en Michael Kiwanuka een Tiny Desk-optreden. Drie Nederlandse acts hebben ook zo’n concert gegeven: zangeres Nicole Bus, Sevdaliza en Benny Sings.

U2 speelt komend najaar een concertreeks in Las Vegas. Drummer Larry Mullen Jr. is er niet bij. Hij wordt vervangen door Bram van den Berg. Hij zit normaal bij Krezip achter het drumstel.