Ed Sheeran houdt Slipknot van eerste nummer 1-album af

Net als voorgaande weken steekt Eds No. 6 Collaborations Project nog met kop en schouders boven de concurrentie uit. De plaat staat inmiddels voor de vijfde week op nummer 1 en wordt nog altijd meer dan de helft meer verkocht en gestreamd als de naaste achtervolgers.

Slipknot stond nog niet eerder in de top vijf van de Album Top 100. De band scoorde tot dusver de hoogste notering met All Hope Is Gone uit 2008. Die plaat bracht destijds een weekje door op nummer zes.