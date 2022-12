Honderden mensen nemen afscheid van Han Peekel bij Beeld & Geluid

In Beeld en Geluid nemen mensen donderdag afscheid van Han Peekel. De televisiemaker overleed op 75-jarige leeftijd op Bali. Ⓒ anp

Enkele honderden mensen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om publiek afscheid te nemen van tv-presentator Han Peekel. De mogelijkheid hiervoor was er op woensdagmiddag in Het Theater Blaricum en op donderdagochtend in Beeld & Geluid te Hilversum, waar zijn kist in beide gevallen aanwezig was.