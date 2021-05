Fans maken grapjes over Ronnie zonder Flex

„Na dit album haal ik de Flex weg van mijn artiestennaam”, laat hij zijn volgers weten. „We zullen de ’Flex’ niet vergeten! Ronnie is idd mooi”, schrijft een volger. „Ik zal m’n kinderen over 20 jaar vertellen over de legende ronnie formerly known als ronnie flex”, schrijft twitteraar Teun. Hij is niet de enige die met een grap reageert op de naamswijziging. TAFKARF wordt genoemd. Prince gebruikte jaren geleden de afkorting TAFKAP (The Artist Formely Known As Prince) toen hij zijn artiestennaam wijzigde. „The artist formerly known as Flex”, schrijft volger Hugo van Dijke dan ook.

Ronnie, die eigenlijk Ronell Plasschaert heet, krijgt ook het advies om gewoon zijn voornaam als artiestennaam te nemen. „Je hebt gewoon een dope echte naam gewoon verder gaan onder ronell”, vindt Babbelaar. Ook de naam Lil Flex wordt als alternatief genoemd door een fan.