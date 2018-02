Nielson kondigt nieuwe muziek aan

Of het om een single gaat of om een compleet album, laat Nielson nog in het midden. „Kapot zenuwachtig. Volgende week is hij er eindelijk na 1,5 jaar keihard werken”, twittert hij.

De laatste single van Nielson, Nachtdienst, stamt uit oktober 2016. Tussentijds scoorde de singer-songwriter nog wel een notering in de hitlijsten met Glimp van de duivel, een single van Ali B waarvoor Nielson de vocalen verzorgde.