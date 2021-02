Sterren sluiten zich aan bij ’wereldwijd herstelplan’

Met het plan willen de initiatiefnemers vijf doelen bereiken: een einde maken aan de coronapandemie, de hongercrisis oplossen, iedereen weer aan het leren krijgen, de planeet beschermen en meer gelijkheid. Ook Idris Elba, de Jonas Brothers, Lars Ulrich, Miley Cyrus, Priyanka Chopra Jonas, Lang Lang, Rachel Brosnahan, SuperM en Usher doen mee.

Global Citizen is de organisatie achter twee grote benefietconcerten die tijdens de coronacrisis plaatsvonden: One World: Together at Home in april en Unite For Our Future in juni. Ook voor de nieuwe campagne staan dergelijke speciale evenementen op stapel. Het eerste vindt plaats in mei en zal draaien om gelijke verdeling van coronavaccinaties en het bestrijden van twijfels over de prik. In september volgt een tweede benefiet, Global Citizens Live, met optredens vanuit onder meer New York, Parijs, Seoul en Sydney. Line-ups van beide events worden later bekendgemaakt.