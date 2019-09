Veelbesproken documentaire Leaving Neverland wint Emmy

De vier uur durende HBO-documentaire maakte kans op vijf prijzen, maar ging er uiteindelijk alleen met de belangrijkste naar huis. De beeldjes voor beste beeldmontage, beste geluidmontage en beste geluidsmix gingen naar andere genomineerden.

De documentaire Free Solo en series Queer Eye, RuPaul’s Drag Race en Saturday Night Live waren zaterdagavond de grote winnaars. De film en shows gingen allen naar huis met meerdere beeldjes.

Opmaat

De National Geographic-documentaire Free Solo, die begin dit jaar ook werd bekroond met een Oscar, sleepte met zeven Emmy’s de meeste prijzen in de wacht. Queer Eye ging met vier awards naar huis, Saturday Night Live won er drie en RuPaul’s Drag Race werd twee keer het podium opgeroepen.

Zondagavond is de tweede ronde van de Creative Arts Emmy Awards, de prijzen voor kleinere categorieën die jaarlijks de opmaat vormen voor de Primetime Emmy Awards, die volgende week zondag worden uitgereikt. Tijdens het tweede deel worden voornamelijk prijzen uitgereikt aan fictieve shows. Zo kan Carice van Houten naar huis gaan met een award voor haar bijrol als Melisandre in Game of Thrones.