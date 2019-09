Demi Moore uit de kleren voor Harper’s Bazaar

„Ik geef mezelf volledig bloot voor de oktober editie van Harper’s Bazaar”, schrijft ze bij een reeks foto’s op Instagram. Moore siert de cover van het tijdschrift gekleed in enkel een grote zomerhoed.

Maar Demi geeft zichtzelf niet alleen letterlijk bloot, ook figuurlijk laat ze zich van haar meest kwetsbare kant zien. De actrice vertelt ronduit over de tijd dat ze een relatie had met de vijftien jaar jongere Ashton Kutcher waarin ze niet alleen allerlei verwensingen naar haar hoofd geslingerd kreeg, maar ook te maken had met een miskraam. Ook blikt ze terug op haar strijd tegen haar alcohol- en drugsverslaving en haar jeugd.