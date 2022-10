Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe documentaire rijt oude wonden open: Hoe schandaalkoning Juan Carlos zijn broertje doodschoot

Door Sander Tromp

Voormalig koning van Spanje, Juan Carlos, heeft inmiddels aardig wat op zijn kerfstok staan. Komt er nu nóg een hoofdpijndossier bij? Ⓒ ANP/HH

Het is één van de vele vergeten verhalen des werelds. Dat de Spaanse (inmiddels ex)-koning Juan Carlos op achttienjarige leeftijd zijn vier jaar jongere broertje Alfonso doodschoot, zal bij weinigen nog herinneringen ophalen. Een nieuwe documentaire over wat zich toen heeft afgespeeld, brengt dat noodlottige ongeluk – want dat was het – opnieuw onder de aandacht en lijkt voor de gewraakte vorst zo opnieuw oude wonden open te rijten. Daar zit hij op 84-jarige leeftijd nou niet echt op te wachten... hij heeft al genoeg aan zijn hoofd.