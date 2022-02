Jennifer Lopez: ’Tweede kans met Ben Affleck is heel bijzonder en mooi’

Toen de zangeres en acteur vorige lente weer gingen daten, waren ze van tevoren bang voor een nieuw mediacircus. Maar ze hebben geleerd om vooral niet te veel meer te delen over hun relatie, zegt Lopez. „We zijn nu ouder en wijzer en hebben meer ervaring. We zitten in een andere levensfase en hebben nu allebei kinderen, dus we gaan daar veel bewuster mee om”, legt ze uit aan het Amerikaanse tijdschrift People.

De relatie voelt bijna twee decennia later ook anders. „We waarderen het meer en vieren het ook meer en dat is fijn”, zegt Lopez. „Als je iemand vindt waar je heel, heel erg van houdt en je krijgt een tweede kans dan is dat heel zeldzaam, bijzonder en mooi en dat nemen we niet voor lief.”

Gewoon gelukkig

Over hoe de toekomst met Affleck er gaat uitzien wil de zangeres niets voorspellen. „Ik denk dat iedereen gewoon gelukkig wil zijn en samen met iemand wil zijn om oud mee te worden. Dat vind ik voor nu een mooie gedachte.”

Lopez en Affleck zijn sinds april vorig jaar weer een setje. Kort daarvoor strandde Lopez’ relatie met Alex Rodriguez, met wie ze verloofd was. Met haar ex-man Marc Anthony heeft ze een tweeling. Affleck kreeg met zijn ex-vrouw Jennifer Garner drie kinderen.