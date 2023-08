Bridget Maasland laat borstimplantaten verwijderen

„I did it. Ik heb na 25 jaar weer mijn eigen natuurlijke borsten”, schrijft Maasland in een Instagramstory. Ze werd dinsdag geopereerd en is er naar eigen zeggen nu al blij mee.

Maasland onthulde in 2015 bij Linda’s zomerweek waarom zij de keuze voor implantaten heeft gemaakt. „Ik had ooit implantaten genomen omdat ik op mijn 25ste dacht dat alles anders moest, omdat ik in een soort midlifecrisis zat”, vertelde ze destijds.

Ⓒ Instagram

