Piers Morgan heeft geen spijt van vertrek ochtendshow

Hij postte een foto op Twitter, waarop hij te zien is met zijn in 2019 overleden manager. „Ik denk aan mijn voormalige manager, de geweldige John Ferriter. Hij zou me absoluut gezegd hebben om te doen wat ik nu heb gedaan. Vertrouw op je onderbuikgevoel”, aldus de Britse presentator.

Dat Morgan niet alleen staat in zijn gevoel, bleek uit de tweet die Sharon Osbourne wereldkundig maakte. „Piers, ik sta volledig achter je. Mensen vergeten dat jij betaald wordt om een mening te hebben en jouw waarheid mag verkondigen.” Dit bericht kwam Osbourne op veel negatieve reacties te staan, omdat ze zelf in het verleden met suïcidale gedachtes kampte, iets wat Meghan ook parten speelde. Ook vonden volgers het verkeerd dat ze een andere vrouw afvalt , terwijl vrouwen elkaar juist zouden moeten steunen.

Morgan stopte dinsdag per direct bij het programma Good Morning Britain dat hij sinds 2014 presenteerde. „Piers heeft besloten dat het tijd is om weg te gaan”, zei zender ITV in een korte verklaring. „ITV heeft dat besluit geaccepteerd en heeft hier verder niets aan toe te voegen.”