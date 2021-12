Betty White (99) onthult haar ’gezondheidsgeheim’

„Ik prijs me zo gelukkig dat ik in zo’n goede gezondheid verkeer en me zo goed voel op deze leeftijd”, aldus White. „Het is geweldig.” Maar wat is nu het geheim van haar jarenlange gezondheid? Simpel, grapt de actrice. „Ik probeer groene dingen te vermijden. Volgens mij werkt het.”

Betty White is een van de oudste nog werkende actrices in Hollywood. De 99-jarige is vooral bekend van haar rol in de televisieserie The Golden Girls, waarvoor ze diverse prijzen won.