Online hetze oorzaak verdwenen Twitteraccount Lea Michele?

De aanleiding zijn mogelijk de vele negatieve reacties die Michele zaterdag over zich heen kreeg omdat ze nog niet publiekelijk had gereageerd op de vermissing van haar voormalige collega Naya Rivera. Fans van Glee vonden dat genoeg reden om haar zwart te maken of de eerdere spanningen tussen de twee op te rakelen.

Ook op Instagram krijgt de actrice bagger over zich heen. Daar is haar account vooralsnog gewoon online.

Moeizaam

Het is geen geheim dat Michele en Rivera tijdens de opnames van Glee (2009-2015) een moeizame relatie hadden. Rivera ontkende echter altijd dat er sprake van ruzie was.

Michele, momenteel hoogzwanger van haar eerste kindje, hield zich de afgelopen tijd sowieso al stil op sociale media. Dat kwam door de recente opschudding omdat oud-collega's haar beschuldigden van pesterijen en vermeend racistische uitspraken op de set van Glee.