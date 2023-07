Esther Rantzen: longkanker kan komen door asbest in BBC-studio

Vlak na haar diagnose stelden medici vast dat dit onmogelijk het gevolg kon zijn van roken. „Ik vraag me zo nu en dan af of deze specifieke vorm van kanker veroorzaakt kan zijn door al het asbest in het BBC-gebouw waar ik jarenlang heb gewerkt, of dat het komt door de vervuilde lucht van Londen waarin ik jarenlang moest reizen.”

De afgelopen jaren betaalde de Britse omroep BBC 1,64 miljoen pond (ruim 1,9 miljoen euro) aan schadevergoedingen uit aan nabestaanden van oud-personeel dat aan kanker is overleden na te hebben gewerkt in gebouwen waar asbest aanwezig was. Het zou gaan om in totaal 18 plekken van waaruit gewerkt werd, waaronder de Lime Grove studio’s waar Rantzen vanaf 1965 deels werkzaam was.

De presentatrice is in het Verenigd Koninkrijk onder meer bekend van de populaire televisieshow That’s Life!. Over haar voormalige werkplek grapte ze destijds met personeel dat wanneer ze naar de kantine moesten lopen, dat via de „asbestgang” moest.