’Natalie Portman en echtgenoot na 11 jaar gescheiden’

De geruchten dat de relatie in zwaar weer zou verkeren, deden in juni ook al de ronde. Media meldden toen dat Millepied een affaire zou hebben gehad, maar dat Portman hem had vergeven. De 42-jarige actrice werd afgelopen week echter toch zonder haar trouwring om gezien. Volgens bronnen is het huwelijk ten einde.

Het koppel heeft twee kinderen, zoon Aleph (12) en dochter Amalia (6). De actrice en de 46-jarige choreograaf leerden elkaar kennen op de set van de film Black Swan en begonnen in 2009 met daten. Op 4 augustus 2012 gaven zij elkaar het jawoord.