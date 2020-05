Claudia de Breij steunt actie Rob Jetten tegen homohaat

In een persoonlijke video op Twitter en Instagram leest Jetten een selectie van de haatberichten die hij krijgt hardop voor. „Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf”, schrijft Jetten als inleiding bij de video.

Jetten krijgt op Twitter digitale steun van verschillende partijgenoten en bekende Nederlanders. Claudia de Breij reageert met de tweet: „Ik gun het de haters niet de lesbo-fobe onzin die ik soms in mijn timeline krijg voor te lezen, maar het is goed dat Rob Jetten het hier zichtbaar maakt. Homo- en trans-haat (fobie vind ik onzin, we zijn niet eng) moet worden bestreden.”

Alledaagsheid

Partijleider Lodewijk Asscher van de PvdA noemt de inhoud van de video weerzinwekkend. „Goed dat je dit laat zien, helaas is het nodig. Tegen de alledaagsheid van de haat”, reageert Asscher.

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) besteedt in het algemeen aandacht aan het thema. „De dag tegen homofobie en transfobie wordt op 17 mei wereldwijd gevierd. En niet zomaar: op deze datum in 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit van de officiële lijst met ziektes te schrappen. Daarom ook vandaag weer benadrukken we het belang van LHBTI-emancipatie!”, aldus Van Engelshoven.

COC Midden-Nederland roept mensen op om zondag massaal de regenboogvlag uit te hangen. „Dit jaar belangrijker dan ooit. Nederland is weer twee plekken gezakt op de lijst van veilige LHBTI+ landen en veel niet-hetero’s durven nog steeds niet hand-in-hand over straat te lopen”, meldt de belangenvereniging.