Michael Bublé: ’Nóóit meer een kerstalbum’

Deze maandagochtend wordt Sky Radio weer opgetuigd tot The Christmas Station. Met een officiële opening door Michael Bublé, die met zijn eigen kerstalbum uit 2011 een plaatsje tussen de ’klassiekers’ veroverde. Na tijdelijk te hebben gebaald van de bomen en ballen noemt de artiest de kerstdagen nu met heel zijn hart: „The most wonderful time of the year.”