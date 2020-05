Patty Harpenau schrikt van lawine Dotan-reacties…

De vele reacties die Patty Harpenau kreeg naar aanleiding van haar interview, gisteren in deze krant, gaven haar een warm gevoel. „Veel ouders vinden het dapper dat ik er zo eerlijk over heb gesproken.” Ⓒ Xander Uitgevers/Bonnita Postma

PATTY HARPENAU (61) is overspoeld met berichten naar aanleiding van het interview dat zij had op deze pagina over de breuk met haar zoon, zanger DOTAN (33). „Ik kreeg vooral reacties van ouders die met hetzelfde verdriet zitten en die ook geen contact meer hebben met hun zoon of dochter.”