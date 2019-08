Sterren blijven plakken in Sicilië na klimaatkamp Google

Op foto's die Page Six deelt, is te zien hoe Katy, Orlando, Bradley en Oprah samen een boottochtje maakten. Ze bezochten onder meer het kleine eilandje Panarea, waar Orlando een verfrissende duik nam in de zee. Geheel in het thema van het driedaagse kamp, dat tot en met donderdag duurde, namen de vier een rubberen boot omdat motorboten niet waren toegestaan in het gebied.

Eerder deze week kwam het zomerkamp, waarbij de rijksten der aarde seminars over het klimaat en milieu bijwoonden, juist in opspraak vanwege de 'vervuilende' sterren. De genodigden kwamen met in totaal 114 privévliegtuigen naar Sicilië. De havens lagen daarnaast vol met grote jachten en over het eiland werd rondgereden in milieuonvriendelijke bolides.

Ook prins Harry zou naar het Italiaanse eiland zijn gereisd in zowel een privéjet als een helikopter. Wel hield hij - geheel in het thema - zijn toespraak op blote voeten. Op de gastenlijst stonden verder namen als Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Harry Styles en Mark Zuckerberg.