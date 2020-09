Iconische foto Dolly Dots na 36 jaar weer verkrijgbaar

De Dolly Dots scoorde in de jaren tachtig hit na hit en het was Govert de Roos die met regelmaat de pr foto’s en albumcovers voor het zestal schoot. Ook de poster voor Melk, de Witte Motor is van zijn hand en dat beeld zit, net als bij fans van de meidengroep, nog vers in zijn geheugen. „Om de motoren wit te maken hadden we speciale verf laten maken die niet zou hechten, maar dat liep een beetje fout. Na de shoot was BMW Nederland niet blij omdat ze per motor twee dagen bezig waren om alles er af te krijgen. En met niet blij bedoel ik eigenlijk piswoest. Ze kondigden aan om een gepeperde factuur te sturen naar het Nationale Zuivelbureau, de opdrachtgever.”

Zo ver is het echter nooit gekomen. „Toen de poster uitkwam, was het hoofdkantoor van BMW in München zo enorm blij met de campagne dat ze hun hele showroom er mee vol hingen. Ze vonden het prachtig waarna BMW Nederland maar van de factuur afzag. De campagne was een groot succes en tot op de dag van vandaag kwamen de verzoeken binnen om de foto opnieuw uit te brengen.”

De Roos is dan ook blij dat hij nu eindelijk gehoor kan geven aan al die verzoeken. De poster is sinds woensdag 9 september voor het eerst in 36 jaar weer verkrijgbaar via de website van 9x Gallery.