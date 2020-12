Alsnog Grammy-nominatie voor 8-jarige Blue Ivy

Dat de kleine Carter geen credits kreeg, zorgde voor flink wat kritiek omdat ze wel degelijk op de plaat te horen is en ook te zien is in de videoclip. Toen de andere nominaties in november bekend werden gemaakt, stond de naam van Blue Ivy daar niet tussen. Vanwege de ophef daarover heeft de Recording Academy haar naam nu alsnog aan de lijst toegevoegd.

Naast Carter is ook Wizkid genomineerd voor een Grammy. De uitreikingen zijn op 31 januari volgend jaar.