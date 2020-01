Jeangu Macrooy: ’Ik heb geen zin om mijn hele leven in de kast te zitten’

Jeangu Macrooy beseft dat hij na Duncan Laurence hoge verwachtingen moet zien waarmaken als Nederlandse inzending. „Het is nogal wat. Ik heb het Songfestival sowieso op de voet gevolgd en ik vond het heel inspirerend, dus laten dat nog een keer doen. Het is heel spannend. Ierland won ooit drie keer. Dat hoeft niet, maar een tweede keer zou wel ontzettend gaaf zijn als het lukt.”

Vrijdag maakte de AVROTROS de Nederlandse Songfestivalinzending bekend. Zelf weet de 26-jarige Jeangu het al een paar weken dat hij in mei Nederland vertegenwoordigt op het festijn in Ahoy Rotterdam. „Het was zo moeilijk om al die tijd geheim te houden, met al die speculatie. Nu ben ik superblij en opgelucht. Een paar weken geleden kreeg ik het verlossende bericht. Cornald Maas kwam langs om wat door te spreken. Opeens kwamen er wijnglazen op tafel, toen begreep ik het nog niet. Op het moment dat ik het hoorde sprong ik een gat in de lucht.”

Perquisite

Het Songfestivalnummer wordt geproduceerd door producer en componist Perquisite. Die noemt zijn pupil oprecht. „Het is geen act, wat hij zingt komt echt binnen”, zei Perquisite tegen EenVandaag.

De soulzanger groeide op in Suriname waar hij in 1993 werd geboren in Paramaribo. Hij kwam naar Nederland om zijn vleugels uit te slaan. „Ik ben homo en in Suriname is het klimaat voor de community niet fijn. Toen ik eenmaal uit het vliegtuig stapte in Nederland besloot ik met niet langer te verschuilen. Ik heb geen zin om mijn hele leven in de kast te moeten blijven zitten.”

Het nummer dat Jeangu Macrooy gaat zingen is nog niet bekend. Evenmin is bekend wanneer Jeangu Macrooy en Perquisite er klaar voor zijn om het nummer aan Nederland te laten horen. „We zijn in de afrondende fase en zetten de puntjes op de i”, zei de soulzanger daarover. „Ik kan wel zeggen dat het nummer het mooiste is dat ik tot nu toe heb gemaakt.” Perquisite voegt eraan toe: „Hij gelooft veel in zijn nummer en dat hoor je erin terug. Het is heel tof om dat verder uit te werken. Het gaat zeker binnenkomen bij de mensen.”