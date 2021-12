Premium Het beste van De Telegraaf

Meghan als getuige in zaak tegen Andrew? ’Ze beschikt mogelijk over belangrijke informatie’

Door Nick Wijsen

Op een ontspannen 2022 hoeft de Britse prins Andrew niet te rekenen. Het nieuwe jaar zal namelijk in het teken staan van de civiele zaak die de Amerikaanse Virginia Giuffre in New York tegen hem heeft aangespannen. Zij beschuldigt Andrew ervan haar te hebben misbruikt toen ze jonger was dan 18 jaar. Haar advocaat David Boies wil in deze misbruikzaak de onderste steen boven halen. Zijn troefkaart? Het oproepen van Meghan Markle als getuige!