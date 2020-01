Lering en vermaak

Naar de Middeleeuwen

Nijmegen, 3, 4 en 5 januari

Deze laatste dagen van de kerstvakantie zijn het nog Ridderdagen in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Kom verkleed naar de tentoonstelling Middeleeuws Vernuft (nog t/m 3 mei) als ridder, prinses of krijgshaftige koning en laat je binnen nog verder tot middeleeuwse figuur schminken. Dan ben je klaar voor bijvoorbeeld een ridderworkshop. Wie niet zo van zwaardvechten houdt, kan ook genieten van romantische ballades en opzwepende dansliederen uit vervlogen tijden, verzorgd door het middeleeuws muziekgezelschap Datura.

In de theatervoorstelling ’De uitvinders van de middeleeuwen’ geschreven door Jaap Robben en Susanne Roos, kun je ervaren hoe mensen 1000 jaar geleden écht leefden en dat de middeleeuwen helemaal niet zo rooskleurig waren (alleen 5 januari).

Maar ook toen al was men op zoek naar betere manieren van leven, zo leert Middeleeuws Vernuft. Sommige uitvindingen gebruiken we nu nog steeds: kijk maar eens door de middeleeuwse bril, verdedig je stad of bouw kastelen zoals wij die nu nog kennen.

museumhetvalkhof.nl

Veiligheid gaat voor alles

Almere, t/m 4 januari e.v.

Het blauwe zwaailicht van de politie, brandweer en ambulance heet in het vakjargon PIT, en dit is ook de naam van het veiligheidsmuseum in Almere waarin deze - vaak geplaagde - hulpdiensten centraal staan. Aan het slot van deze kerstvakantie zijn er nog allerlei speciale activiteiten te doen, maar ook daarna kun je er nog leren hoe de hulpverlenende helden te werk gaan.

Zo zijn er allerlei speurtochten uitgezet met verschillende thema’s: een politie-, brandweer- of ’paw patrol’-speurtocht, vol met leerzame tips over veiligheid. Ook kun je ontdekken wat er gebeurt als je het alarmnummer 112 belt: wie komt er te hulp en wat zit er allemaal in de ambulance, politieauto of brandweerwagen?

Tot en met zaterdag 4 januari kun je de expositie Lego-incidenten City bekijken, opgebouwd uit meer dan 100.000 legosteentjes. Verder zijn er doorlopend exposities te zien over onder meer de crisisdienst, de verkeersongevallendienst of de aanpak van zware criminaliteit.

pitveiligheid.nl

Speuren langs uitvindingen

Leiden, t/m 5 januari

Rijksmuseum Boerhaave, dat vorig jaar is uitgeroepen tot Europees Museum van het Jaar, herbergt een schat aan wetenschappelijke stukken. Uitvindingen die voor onze geschiedenis zo belangrijk zijn, dat een deel ervan sinds december tot de ’canon’ van Nederland wordt gerekend.

De 25 objecten - van de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek tot de lenzen van Christiaan Huygens (foto) en van de kaarten van Willem Janszoon Blaeu tot de basis voor de huidige televisie - zijn alle in het Leidse museum te zien en via een speciale canonroute met elkaar verbonden. Je kunt er bijvoorbeeld door een replica zien wat Van Leeuwenhoek destijds zag.

Behalve een canon-speurtocht zijn er deze kerstvakantie nog tal van andere activiteiten voor kinderen te doen. Knutsel bijvoorbeeld een bewegend model van aarde, maan en zon, of maak een prachtige lampion met twinkelende sterrenbeelden. Ga het museum in met een dokterstas of ontdek hoe leuk wiskunde is in de familietentoonstelling.

rijksmuseumboerhaave.nl

De lenzen van Christiaan Huygens.

Kleur en sensatie

Amsterdam Noord, t/m 18 maart

Een magische mix van kunst en Entertainment. Het pop-up museum WONDR is een ervaring die alle zintuigen prikkelt. Ontworpen in samenwerking met tientallen lokale artiesten biedt WONDR 1200 m² multi-sensoriële installaties en fotogenieke ontwerpomgevingen verdeeld over 15 ’kamers’. Het perfecte Instagram-kiekje is hier dan ook snel gemaakt.

De artistieke speeltuin is interactief. Verdwaal in een buitenaardse, felgekleurde jungle. Duik in een zee van roze marshmallows. Dans onder een glinsterende hemel. Zing uit volle borst te midden van ronddraaiende discoballen. Laat je meeslepen in de verbeelding en neem word een geheel met de kunstwerken. In het café zijn passende instagrammable snacks verkrijgbaar.

WONDR is voornamelijk samengesteld voor volwassen publiek. Vanwege veiligheidsredenen worden kinderen alleen toegelaten tijdens de Kids time. De kaarten zijn enkel online verkrijgbaar, omdat de organisatie werkt met een tijdslot.

Zo kan iedereen genieten van de beleving, zonder eerst in een lange rij te hoeven staan. Bij de uitgang is het mogelijk direct je foto’s te printen, zodat je gelijk je aandenken mee naar huis kunt nemen.

wondrexperience.com

’Zo goed als’-shows

Op een sporadisch nieuwsjaarsconcert na liggen de dames en heren popmusici de eerste dagen kan het jaar meestal hun roes nog uit te slapen. Gelukkig zijn de coverbands al wel wakker. Morgenavond bezoekt de ervaren en deels Nederlandse Led Zeppelin-tribute act Physical Graffiti poppodium De Boerderij in Zoetermeer. Nadat de groep zich al eerder op de albums Led Zeppelin I en II stortte, treden ze dit keer aan met een ruim twee uur durend best of-programma. Later deze en volgende maand zijn ze hiermee ook nog te zien in de Effenaar (Eindhoven), Metropool (Hengelo) en Q-Factory (Amsterdam).

Over een kleine week is het vier jaar geleden dat David Bowie overleed. Reden voor bassist Bartel Bartels om een van zijn Prof. Nomad Sessions te beleggen morgen in P60 in Amstelveen. De musici komen onder meer uit de bands van Douwe Bob en Henny Vrienten en Edgar Koelemeijer (The Wild Romance) kruipt in de huid van de man aan wie dit eerbetoon gericht is. Met muziek van Space Oddity uit 1967 tot zijn dood in 2016, zo wordt beloofd, net als enkele minder bekende juweeltjes.

Tenslotte heb je coveracts en coveracts. Want een band nadoen is één, maar het Oekraïense Scream Inc gaat specifiek voor Metallica’s orkestrale live-album S&M. In de rug gesteund door het Orion Orchestra zullen ze vier van deze even ambitieuze als unieke concerten geven in ons land, te beginnen volgende week woensdag in Muziekgebouw Eindhoven en daarna in Enschede, Heerlen en Apeldoorn. Dat ze al honderden zalen uitverkochten hiermee in vijftien landen zegt dat dit geen stel koekebakkers is.