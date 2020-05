Concertzalen: wij kunnen hier helemaal niets mee

Concertzalen zouden per 1 juni weer bezoekers kunnen ontvangen. In eerste instantie maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli, als de omstandigheden dat toelaten, 100 bezoekers.

„Daar kunnen wij natuurlijk helemaal niets mee”, vertelt woordvoerder Willem Westermann aan BuzzE. „Alleen het allerkleinste zaaltje zou misschien iets kunnen doen. En dat is dan leuk voor liefhebberij maar absoluut geen handel. Grotere zalen draaien alleen maar verlies met zo weinig bezoekers.”

Concertbezoekers veel meer geld vragen voor een kaartje is ook geen optie, zegt Westermann. „Bovendien: je komt ook voor de beleving en met 50, 60 of 70 man zie ik dat nog niet gebeuren.”

De VVEM vertegenwoordigt zo’n honderd bedrijven die evenementen organiseren en faciliteren, waaronder de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy. Volgens de vereniging is het ontzettend belangrijk dat er straks een tweede pakket aan steunmaatregelen komt, plus een extra noodfonds. „Onze branche wordt het hardst geraakt. Wij kunnen pas als laatste weer opstarten. Dat geld is daarom hard nodig.”

Wanneer er weer kan worden opgestart, blijft onduidelijk. Voorlopig zijn alle evenementen tot 1 september afgelast. De VVEM liet eerder al weten somber te zijn over het doorgaan van evenementen, concerten en festivals volgend jaar.