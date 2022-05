Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog - aflevering 12 Boer zoekt vrouw: van voetjevrijen tot twee koude douches

Maud en Evert zijn dolgelukkig met elkaar.

Wat de boer niet kent, dat vreet ie niet, zo luidt het gezegde. En dat gaat zeker ook op voor Sander, die na aandringen van zijn date een olijf probeert en zijn afgrijzen niet onder stoelen of banken steekt. Veel liever zou hij zijn tanden in Janine zetten, maar die blijft zelfs in het romantische Lissabon nog op haar hoede. Hoe het alle koppeltjes verging tijdens hun buitenlandse stedentrips, ver weg van de koeien, de schapen, de paarden en het fruit, was te zien in de op een na laatste aflevering van Boer zoekt vrouw.