Laatste grote tournee voor Bram van der Vlugt

Van der Vlugt is niet van plan daarna te stoppen met spelen, maar zal na de zomer van 2021 geen grote tournees meer gaan doen, maakte het productiehuis donderdag bekend. De acteur heeft dan ruim zestig jaar op het podium gestaan.

Meneer Green van Jeff Baron is een voorstelling over een knorrige oude man die bezoek krijgt van een jongeman die als taakstraf heeft om de senior te verzorgen. De andere hoofdrol wordt gespeeld door acteur Thomas Cammaert. Het stuk is vanaf half november tot half april in de Nederlandse theaters te zien.

Nog tien jaar

Daarna volgt het stuk Enkele Reis van Lex Passchier. De thrillerkomedie vertelt over een thrillerschrijfster en haar zus die een sinistere heer inhuren om een aftakelingsproces in een tehuis te voorkomen. Zodra de man echter arriveert, blijkt niets te zijn wat het lijkt. De twee vrouwen worden gespeeld door Wieteke van Dort en Trudy Labij. Enkele Reis is te zien van half april tot half juni.

De acteur stelde recent in een interview dat hij nog zeker tien jaar wil blijven acteren. Van der Vlugt is de komende zomer ook in de theaters te zien in de absurdistische klassieker De Les van Eugene Ionesco.