Dit zegt Lily James over affaire met Dominic West

„Ik ben nu niet echt bereid daarover te praten”, zegt de Britse actrice, vooral bekend van films als Mamma Mia! Here We Go Again en Yesterday. „Er is veel over te zeggen, maar niet nu, ben ik bang.”

Afgelopen oktober ontstond er een mediastorm nadat er foto’s waren opgedoken van de 51-jarige Dominic en de 32-jarige Lily, die samen in het geheim naar Rome waren gevlogen. Ze werden kussend en knuffelend gefotografeerd. Kort daarna brachten Dominic en zijn vrouw Catherine een verklaring naar buiten dat ze ondanks de affaire nog steeds samen waren.

De Britse acteur, vooral bekend van de tv-series The Affair en The Wire, zou zijn vrouw hebben beloofd geen contact meer te hebben met Lily. Daarom doet Dominic ook geen gezamenlijke interviews over de al opgenomen aankomende serie The Pursuit Of Love, waarin hij samen met Lily te zien is.