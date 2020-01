Johnny Kraaijkamp jr. eind januari te zien in GTST

Johnny Kraaijkamp jr. speelt de rol van opa Henk Visser. Ⓒ ANP

Fans van GTST hoeven niet lang meer te wachten, want vanaf 31 januari is Johnny Kraaijkamp jr. te zien in de soap, meldt GTSTCourant. Begin december werd al bekendgemaakt dat de 65-jarige acteur zijn opwachting maakt in de langstlopende soap van Nederland.