’Biografie Johan Derksen mocht geen slijmboek worden’

Marieke, eigenaar van uitgeverij Voetbal Inside, hield een boek over haar vader lang tegen. „Maar nu hij gaat stoppen bij VI was de tijd er rijp voor”, vindt ze. Johan maakte vorige maand bekend dat hij na volgend seizoen stopt als voetbalanalist op televisie.

Het boek over zijn leven, dat geschreven werd door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, kwam eind vorige maand uit en was direct een hit. „Het is binnengekomen op 1 in de bestsellerlijst. In de Boekenweek. Nu haat iedereen ons weer”, aldus Marieke. „Ik ben blij met het succes, maar het is ook spannend en eng en gênant. Het is toch familie.”

Marieke hield zich bewust op afstand van de inhoud en las het als buitenstaander. „Door te denken: dit is gewoon een hoofdpersoon.”