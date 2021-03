Gordon lanceert eigen tijdschrift

„Ik heb alles al gedaan in de afgelopen 30 jaar, maar een eigen magazine stond nog op mijn lijstje!”, aldus Gordon.

Het magazine gaat GRDN heten en zal volgens hem inspireren en ’een stukje vreugde geven in deze bizarre tijd’. „Na een jaar vol coronagedoe vind ik dat het tijd is wat liefde, gezelligheid en moois de wereld in te sturen”, aldus de zanger.

Ook zal Gordon in het tijdschrift terugblikken op zijn afkickproces. „Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik afkickte van drugs. Vanaf dat moment is mijn leven veranderd en zit ik veel lekkerder in mijn vel.” In het tijdschrift staan diverse tips om clean en gemotiveerd te blijven.

Verder komen thema’s als reizen, dankbaarheid en noviteiten aan bod. Het magazine komt uit op 6 juli.