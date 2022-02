Mel C: reünie Spice Girls voor koningin hangt af van Geri Horner

Eerder werd bekend dat de BBC de iconische Britse groep benaderd zou hebben om op te treden ter ere van het 70-jarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth later dit jaar. Tijdens de show van Mel C, wiens volledige naam Melanie Chisholm is, vroeg iemand uit het publiek haar of de band de uitnodiging geaccepteerd had. "Die vraag moet je maar aan Geri stellen," antwoordde Mel, die eraan toevoegde dat ze het verder nog niet besproken had met de anderen.

Buckingham Palace maakte vorig jaar juni bekend dat er een groot concert ter ere van de Queen zal worden gegeven. De show wordt op zaterdag 4 juni live uitgezonden door de BBC. Wie er daadwerkelijk gaan optreden is nog niet bekend gemaakt.

Bij het 60-jarig jubileum van Elizabeth in 2012 traden onder meer Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Kylie Minogue en Take That op.