Fajah toont voor het eerst haar vriend

Bij de kiekjes tikt de zichtbaar stralende Fajah slechts een hartje. Uit de tag blijkt dat het gaat om Daan van Dijk.

Fajah liet een aantal maanden geleden in Ranking The Stars weten dat ze gevallen was op een man die spreekt met een zachte g. Ze gaf toen aan dat hij al een tijdje in haar leven was. In het voorjaar van 2019 was ze nog in gesprek over een datingprogramma, maar Fajah lijkt haar droomman intussen dus allang gevonden te hebben.

