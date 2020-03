Hans Cornelissen: ’Liesbeth List was ongeëvenaard’

Cornelissen hoorde het nieuws vrijdagochtend vroeg. „Ik ben toch wel erg geschrokken van dit ingrijpende nieuws. Liesbeth was zo groot in de Nederlandse amusementswereld. Bijna onmetelijk. Ze was een heel bijzondere sterke vrouw, met heel eigen ideeën over haar leven. Een ongeëvenaard artieste. Zij en Ramses Shaffy zijn bepalend geweest voor het Nederlandse lied.”

„Ik kende haar al heel lang en goed. We hebben twee seizoenen samengespeeld in de voorstelling Piaf maar het contact is nog veel hechter geworden toen we de musical over haar leven gingen maken”, gaat Cornelissen verder. „Toen verdiepte ik mij nog veel meer in haar leven en kwam ik pas echt tot de ontdekking hoeveel zij heeft gedaan. Je weet haast niet wat je ziet.”

Liesbeth List de Musical

„Toen ik haar belde met het idee om Liesbeth List de Musical te maken, zei ze: „Je bent krankzinnig, maar wat geweldig!” Ze zei letterlijk dat alles erin moest, ook de shit.” Volgens Cornelissen werd Liesbeth overal bij betrokken. „Ze was bij de casting en liet zich ook zien bij de repetities.”

Na jaren intensief contact stopte dat ruim een halfjaar geleden. „Sindsdien heb ik haar niet meer gesproken. Dat was een bewuste keuze vanuit de familie.”