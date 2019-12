Aartsbisschop over prins Andrew: ’Iedereen maakt fouten’

Welby werd expliciet gevraagd naar de kwestie rondom Andrew, die banden had met veroordeelde pedofiel Epstein en zelf beschuldigd wordt van seks met een minderjarige. De vraag was of de aartsbisschop vond dat leden van de koninklijke familie een hogere morele code dan de rest van de samenleving zouden moeten hebben. „Ik denk niet dat we van ze kunnen vragen om bovenmenselijke superheiligen te zijn want niemand kan dat. Iedereen maakt fouten, iedereen is mens”, aldus de aartsbisschop.

„Ik ga niets zeggen over een lid van de koninklijke familie behalve dan dat ik verwonderd ben over wat voor geschenk ze zijn voor dit land”, vervolgt Welby. „Het is gemakkelijk om ze voor van alles uit te maken, maar ze krijgen ook veel meer voor hun kiezen dan de meeste mensen. Waar mensen een fout begaan, hoef je alleen maar te onthouden dat iedereen menselijk is.”

De aartsbisschop heeft een goede band met het koningshuis. Hij sloot onder meer het huwelijk tussen Harry en Meghan en doopte hun kind Archie en de drie kinderen van Harry’s oudere broer William.

Bekijk ook: Prins Andrew bij personeelsfeestje Queen