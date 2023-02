Krezip-drummer gaat tijdelijk spelen bij U2

Ter gelegenheid van de opening van een nieuwe zaal in The Venetian, Las Vegas speelt U2 een reeks concerten. De aankondiging komt met de bevestiging dat Larry Mullen Jr niet aanwezig zal zijn bij de reeks concerten in verband met een operatie. In plaats daarvan neemt Bram van den Berg plaats achter de drums.

„Zonder Larry zullen we alles moeten geven wat we hebben, maar Bram is een kracht op zichzelf”, liet U2 in een verklaring weten. „De show is al lang in de maak. We willen mensen niet teleurstellen, en al helemaal niet ons publiek. De waarheid is dat we hen net zo erg missen als zij ons...” De concerten staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby uit 1991.

Bram van den Berg speelt sinds 2004 bij Krezip, dat in 2009 ermee ophield maar tien jaar later weer bij elkaar kwam. Ook drumde hij bij Drive Like Maria en Janne Schra.

De Nederlander laat op Instagram weten dat hij ontzettend veel zin heeft om zanger Bono, gitarist The Edge en bassist Adam Clayton te vergezellen op het podium in Las Vegas. ,,Het zijn grote schoenen om te vullen, maar Larry en de rest van de band hebben me zo gesteund. Ik kan niet wachten!”

Het is niet duidelijk hoe U2 bij de Nederlandse drummer terecht is gekomen.

’Wij wisten al lang hoe goed hij is’

Van den Berg stapt voorlopig wel uit Krezip. Doordat de drummer tijdelijk bij U2 gaat drummen, heeft hij het te druk. „We gaan hem de komende tijd dan ook verschrikkelijk missen”, schrijft Krezip maandag op Instagram.

De groep is „ongelofelijk trots” op Van den Berg. „Dat een legendarische band als U2, bovendien één van Bram’s favoriete bands, nu op zijn pad is gekomen is niet te bevatten! En ook weer wel, want wij weten natuurlijk al lang hoe goed hij is..!”

Krezip gunt de drummer „dit gigantische avontuur als geen ander, wetende dat ie over een tijdje ook weer bij ons terugkeert.” Bram Hakkens zal Van den Berg vervangen tijdens de aankomende clubtour en festivals.