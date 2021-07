Thierry Baudet stond model in gayblad: ’Ik was er totaal ongeschikt voor’

In de laatste PodBast van dit seizoen confronteert Bastiaan Meijer de politicus met zijn modellenverleden. „Ja, hoe weet je dat?”, zegt Baudet terwijl hij een slok neemt. „Grappig dat je dat hebt gevonden. Ik heb anderhalf jaar gewerkt als fotomodel. Dat houd ik eigenlijk... dat heb ik nooit zo... meer veel mee gedaan.”

Aan de naam van het tijdschrift heeft Baudet echter geen actieve herinnering. „Ik heb in verschillende gaybladen gestaan. Hoe heette dat blad ook alweer? Cappuccino? Espresso? (...) Ik heb ook dingen gedaan voor G-Star en voor Nike.”

’Boos kijken’

Ook was Baudet – die in het recente verleden nog poseerde op zowel een piano als naakt aan het zwembad tijdens zijn vakantie – te zien op de catwalk. „Ik heb een paar shows gelopen. Maar ik was er totaal ongeschikt voor, overigens. Ten eerste, omdat ik het dodelijk vermoeiend vond om een dag lang te staan. Ten tweede, omdat ik denk dat ik een veel te grote persoonlijkheid heb.

Zo’n director zei dan: ’Je moet boos kijken’, maar op dat moment voelde ik mij uiterst vrolijk. Ik vond dat heel moeilijk. Misschien kun je dat leren, hoor. Maar ik denk niet dat er een groot model in mij verloren is gegaan.”

Expreszo

In het RTL 4-programma Van der Vorst ziet sterren kwam het onderwerp vier jaar geleden ook al even ter spraken, al had Baudet duidelijk weinig zin om het daarover te hebben. Bij het zien van een foto, zegt hij: „Ik ben een tijdje, per ongeluk, fotomodel geweest, maar doe maar weer weg.”

Overigens doelt Baudet vermoedelijk op Expreszo, een magazine dat is opgericht in 1988 en wordt gemaakt door en voor jonge lhbt+’ers. Het blad wordt sinds 2014 volledig digitaal uitgegeven. Expreszo was zaterdagmiddag niet bereikbaar om Baudets eventuele modellencarrière bij het magazine te verifiëren.