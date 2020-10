Harry en Meghan: door pandemie minder mijlpalen gemist van Archie

De lockdown heeft volgens Meghan ’veel mooie tijd met het gezin’ opgeleverd. „We waren er allebei bij toen Archie zijn eerste stapjes zette, voor het eerst ging rennen, voor het eerst viel, alles”, vult Harry aan.

„Het is fantastisch. We hebben op zo veel manieren het geluk dat we de tijd hebben om hem te zien opgroeien”, zegt Meghan. „Als Covid er niet was geweest zouden we de wereld overreizen en meer buitenshuis werken waardoor we veel van die momenten zouden hebben gemist.” Stilgezeten hebben de Sussexes echter niet, zo verzekert Harry. „Het zijn zeer speciale momenten, maar we hebben tussendoor ook wel keihard gewerkt.”