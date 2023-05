Jack White (82) wordt opnieuw vader

Muzikant Jack White wordt eind dit jaar vader van zijn zevende kind. Dat vertelt hij met ’tranen in zijn ogen’ aan de Duitse krant BILD. „Een paar weken geleden kwam Rafaella naar me toe. Ik was helemaal perplex toen ze mij vertelde dat ze zwanger was. We moesten beiden huilen van geluk. Ik was eigenlijk allang klaar met gezinsuitbreiding”, vertelt de muzikant.

Onderzoeken in het ziekenhuis wezen uit dat de baby kerngezond is. Of het een jongen of meisje is, wil het stel nog niet verklappen.